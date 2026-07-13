Uppgifter: Tio (!) klubbar jagar Bardghji

Roony Bardghji sägs vara på väg att lämna Barcelona.

Enligt uppgifter jags svensken av över tio klubbar.

Roony Bardghji. Foto: Bildbyrån

Den svenska supertalangen Roony Bardghji, 20, har haft svårt att få regelbunden speltid i Barcelona. Enligt flera tidigare uppgifter är yttern på väg att söka sig bort från den katalanska jätten i sommar i jakt på fler minuter – och samtidigt är ”Barça” på väg att hämta in en konkurrent.

Presidenten Joan Laporta bekräftade nyligen att Karim Adeyemi kommer att köpas loss från Borussia Dortmund i en affär som har varit på gång ett tag.

Nu uppger tidningen Sport att en mängd olika klubbar jagar Bardghji i sommar. Det ska röra sig om över tio klubbar, bland annat Premier League-klubbarna Aston Villa, Leeds, Sunderland, Brighton och Fulham, den nederländska storklubben Ajax, franska Marseille och Porto i Portugal.

Enligt uppgifterna är det mest troliga att det blir ett lån för 20-åringen. Vid en eventuell permanent affär uppges Barcelona vilja förhandla in en återköpsklausul som gör det möjligt att köpa tillbaka Bardghji för en fast prislapp.