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Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Lewandowski får jättelön i USA

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Nilo Ek
Webbredaktör
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Robert Lewandowski, 37, uppges vara klar för Chicago Fire.
Den polske forwarden kommer att få 20 miljoner dollar i årslön, enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Under söndagen kom uppgifter att Barcelonas Robert Lewandowski är nära en övergång till Chicago Fire i amerikanska MLS. Anfallaren uppges skriva på ett tvåårskontrakt med option på ytterligare ett år.

Nu kommer dessutom uppgifter om vad Lewandowski kommer att tjäna i USA. Den polska sajten Sport Fakt rapporterar att stjärnans årslön kommer att ligga på 20 miljoner dollar, vilket motsvarar 195 miljoner kronor.

Den höga lönen gör 37-åringen till den näst bäst betalda spelaren i MLS, efter Lionel Messi.

Lewandowski kommer att slå sina lagkamrater i Chicago Fire med den skyhöga lönen. Den spelare som är bäst betald i Chicago Fire just nu är Jonathan Bamba med en baslön på 5 miljoner dollar.

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