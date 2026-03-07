Uppgifter: Lingards stora lönesänkning – efter flytten

Jesse Lingard, 33, är klar för brasilianska Corinthians.

Hans månadslön ligger på 100 000 euro medan lagkamraten Memphis Depay tjänar tio gånger mer.

Det rapporterar R7 Esportes.

Foto: Alamy

Jesse Lingard lämnade FC Seoul efter säsongen i fjol. Nyligen stod det klart att engelsmannen fortsätter karriären i Corinthians i Brasilien. Där återförenas han med sin tidigare United-lagkamrat Memphis Depay.

Trots att Lingards övergång har väckt intresse, ska 33-åringen ha gått ner i lön. Enligt R7 Esportes tjänar Lingard 100 000 euro, drygt 1 miljon kronor, i månaden medan hans lagkamrat Depay har en månadslön på 980 000 euro, vilket motsvarar 10,5 miljoner kronor.

Lingard och Depay spelade 31 matcher tillsammans säsongen 2015 i Manchester United.