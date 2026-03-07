Uppgifter: Lingards stora lönesänkning – efter flytten
Jesse Lingard, 33, är klar för brasilianska Corinthians.
Hans månadslön ligger på 100 000 euro medan lagkamraten Memphis Depay tjänar tio gånger mer.
Det rapporterar R7 Esportes.
Jesse Lingard lämnade FC Seoul efter säsongen i fjol. Nyligen stod det klart att engelsmannen fortsätter karriären i Corinthians i Brasilien. Där återförenas han med sin tidigare United-lagkamrat Memphis Depay.
Trots att Lingards övergång har väckt intresse, ska 33-åringen ha gått ner i lön. Enligt R7 Esportes tjänar Lingard 100 000 euro, drygt 1 miljon kronor, i månaden medan hans lagkamrat Depay har en månadslön på 980 000 euro, vilket motsvarar 10,5 miljoner kronor.
Lingard och Depay spelade 31 matcher tillsammans säsongen 2015 i Manchester United.
