Uppgifter: Liverpool kan snuvas på stjärnan – PSG redo med bud

Yan Diomande är hett villebråd inför sommarens transferfönster.

Ivorianen kopplas ihop med Liverpool.

Nu ska även Paris-Saint Germain ha budat på honom, enligt uppgifter.

Foto: Alamy

RB Leipzigs Yan Diomande har ryktats till flera klubbar under våren och sommaren. Den ivorianske yttern har på senare tid kopplats ihop med främst två klubbar i Liverpool och Paris Saint-Germain. Den senaste tiden sägs Liverpool leda jakten på 19-åringen.

Nu rapporterar den tyska tidningen Bild att PSG är redo att skicka ett bud till Leipzig. Detta då den tyska klubben ska ha nobbat ett annat bud från Liverpool på 100 miljoner euro (cirka en miljard).

Yan Diomande spelar för närvarande VM med Elfenbenskusten. I Bundesliga har han svarat för 12 mål och nio assist den gångna säsongen.