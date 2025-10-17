Uppgifter: Liverpool planerar stort bud på Williams

Han är en av La Ligas bästa spelare.

Nu planerar Liverpool att lägga ett stort bud på Athletic Clubs Nico Williams.

Det uppger spanska Fichajes.

Foto: Bildbyrån

Nico Williams har spelat för Athletic Clubs A-lag sedan säsongen 2021, då han flyttades upp från akademi-verksamheten.

Under sommaren såg han dock ut att vara på väg bort från Bilbao-klubben. Den spanske landslagsmannen ryktades vara på väg till FC Barcelona, men skrev istället på ett nytt långtidskontrakt med Athletic Club fram till sommaren 2035.

Sedan dess har dock transferryktena kring 23-åringen fortsatt – och i september uppgav spanska Fichajes att Bayern München siktade in sig på 23-åringen.

Nu skriver samma medie att även Liverpool är benägna att värva stjärnan, och detta för en hög prislap.

Enligt uppgifter ligger Williams utköpsklausul på omkring 90 miljoner euro (nära en miljard kronor) men ”The Reds” uppges satsa på att erbjuda Athletic Club ett bud på 75 miljoner euro.

Liverpools mål med affären uppges vara att att avsluta den före VM 2026, då den spanska stjärnans värde kan växa ytterligare.