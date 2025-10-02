Uppgifter: Magni Fannberg väntas lämna IFK Norrköping

Magni Fannberg ser ut att vara på väg bort från IFK Norrköping.

Sportchefen väntas lämna den allsvenska klubben.

Detta rapporterar Sportbladet.

I slutet av förra året meddelade IFK Norrköping att Magni Fannberg tillsatts som permanent sportchef.

Nu mindre än ett år senare så ser han ut att lämna klubben.

Sportbladet kommer med uppgifter om att sportchefen är på väg bort, detta efter att styrelsen ska ha varit i flera möten med ledare i klubben, samt haft interna möten.

Nyligen kom även rapporter om att ordförande Martin Gyllix tagit över flera av sportchefens uppgifter, bland annat förhandlingarna om ett nytt avtal med huvudtränare Martin Falk.

Enligt tidningen beskrivs beskedet som ”chockartat” av källor inom klubben.

Med fem omgångar kvar av allsvenskan så placerar sig IFK Norrköping på elfteplats i tabellen.