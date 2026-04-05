Uppgifter: Maldini aktuell för presidentjobb

Gabriele Gravina har lämnat uppdraget som president för det italienska fotbollsförbundet.

Då kan Milan-ikonen Paolo Maldini ta över jobbet.

Det rapporterar La Stampa.

Efter Italiens tredje raka fiasko i VM-kvalet, som renderade i playoff-förlust mot Bosnien och Hercegovina, stod det klart att förbundskapten Gennaro Gattuso beslutat sig för att lämna sin post.

Det gäller även Gabriele Gravina som var president för det italienska fotbollsförbundet (FIGC). I samband med Gravinas avsked förtäljde även förbundet att man kommer att välja en ny president den 22 juni.

Då kan Milan-ikonen och den förre landslagsspelaren för Italien, Paolo Maldini, ta över jobbet. Enligt La Stampa är 57-åringen just nu den hetaste kandidaten till att efterträda Gravina. Lägg där till att Italiens idrottsminister, Andrea Abodi, anser att Maldini är den mest lämpade kandidaten.

Hur Paolo Maldini själv ställer sig till jobbet står inte klart.

