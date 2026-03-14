Uppgifter: Malmö FF har budat på svenske succén

Oscar Sjöstrand, 21, går starkt i Cambuur i Nederländerna.

Nu har Malmö FF budat på svensken.

Det rapporterar Fotbollskanalen.

Oscar Sjöstrand lämnade Sandvikens IF för SC Cambuur i Nederländerna i fjol. Under säsongen har 21-åringen gjort succé i den inhemska andradivisionen och noteras för tio mål och sju assist på 30 matcher.

Nu har intresset för Sjöstrand ökat och enligt Fotbollskanalen har det inkommit bud från Sverige, närmare bestämt Malmö FF. Vad budet ligger på för summa framgår inte.

Sjöstrand har tidigare i vintras kopplats ihop med klubbar i England. samtidigt har spelaren själv sagt att han vill stanna i den nederländska klubben.

21-åringens kontrakt med Cambuur sträcker sig till sommaren 2028.