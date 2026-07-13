Uppgifter: Kim Hellberg vill värva från MFF
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Otto Rosengren drar på sig intresse.
Enligt Expressen är Kim Hellbergs Middlesbrough en av klubbarna som vill värva mittfältaren.
Även tyska FC Köln sägs vara med i racet.
Den 23-åriga mittfältaren Otto Rosengren har under en längre tid rapporterats vara aktuell för en flytt från Malmö FF i sommar. Tidigare har klubbar som tyska RB Leipzig och Hoffenheim ryktats vara intresserade av att värva spelaren, men nu sägs flera klubbar ge sig in i leken.
Enligt Expressen är den engelska Championship-klubben Middlesbrough, som tränas av svenska Kim Hellberg, en av klubbarna som vill värva 23-åringen i sommar. Den engelska klassikerklubben sägs redan ha varit i kontakt med Rosengrens representanter och meddelat sitt intresse för spelaren.
Även tyska FC Köln i Bundesliga ska vara intresserat, enligt uppgifterna. Den tyska klubben sägs ha varit på plats för att scouta Otto Rosengren mot IFK Göteborg (4–0) i går, söndag.
23-åringen har kontrakt med Malmö FF över 2027.
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