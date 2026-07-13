Uppgifter: Kim Hellberg vill värva från MFF

Otto Rosengren drar på sig intresse.

Enligt Expressen är Kim Hellbergs Middlesbrough en av klubbarna som vill värva mittfältaren.

Även tyska FC Köln sägs vara med i racet.

Otto Rosengren. Foto: Bildbyrån

Den 23-åriga mittfältaren Otto Rosengren har under en längre tid rapporterats vara aktuell för en flytt från Malmö FF i sommar. Tidigare har klubbar som tyska RB Leipzig och Hoffenheim ryktats vara intresserade av att värva spelaren, men nu sägs flera klubbar ge sig in i leken.

Enligt Expressen är den engelska Championship-klubben Middlesbrough, som tränas av svenska Kim Hellberg, en av klubbarna som vill värva 23-åringen i sommar. Den engelska klassikerklubben sägs redan ha varit i kontakt med Rosengrens representanter och meddelat sitt intresse för spelaren.

Även tyska FC Köln i Bundesliga ska vara intresserat, enligt uppgifterna. Den tyska klubben sägs ha varit på plats för att scouta Otto Rosengren mot IFK Göteborg (4–0) i går, söndag.

23-åringen har kontrakt med Malmö FF över 2027.