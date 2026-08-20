Uppgifter: Manchester City nära rekordförsäljning

Savinho kan bli den dyraste försäljningen i klubbens historia. Enligt brasilianska medier är kantspringaren detaljer från en flytt till Tottenham.

Prislappen uppgår till 1,1 miljarder konor.

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Igår kom uppgifter om att Tottenham siktar in sig på att värva tre (!) nya anfallare i sommar. Detta efter att klubben redan spenderat cirka 2,5 miljarder kronor i sommar. En av de tilltänkta forwardsvärvningarna är brassen Savinho, som tillhör Manchester City.



Enligt brasilianska medier är klubbarna överens om prislappen för Savinho, och om affären skulle gå i loss blir det Manchester Citys dyraste försäljning någonsin. Prislappen sägs nämligen uppgå till ganska exakt 100 miljoner euro, inklusive bonusar, vilket motsvarar ungefär 1,1 miljarder kronor.



Sedan tidigare är det argentinaren Julian Alvarez som toppar listan över dyraste försäljningar i klubben. Anfallaren såldes till Atletico Madrid för omkring 75 miljoner euro för två år sedan.