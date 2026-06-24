Förklaringen: Därför blev inte Bellingham utvisad

Jude Bellingham täckte munnen när han pratade men Jordan Ayew i Ghana.

Men det blev inget rött kort för engelsmannen – trots att de nya reglerna säger så.

Den tidigare toppdomaren Pierluigi Collina reder ut frågan.

Foto: Bildbyrån

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En bild på Jude Bellingham från Englands match mot Ghana har väckt starka känslor. Anledningen? Den engelska mittfältsstjärnan täcker munnen samtidigt som han konserverar med Ghanas lagkapten Jordan Ayew.

Anledningen till uppståndelsen är att Fifas nya regler för mästerskapet för gällande att spelare som täcker munnen när de pratar under en match kan riskera utvisning. Just detta skedde när Paraguay ställdes mot Turkiet.

Miguel Almirón i Paraguay hade då en hetsig diskussion med turken Mert Muldur samtidigt som han täckte munnen. Domaren Iván Barton valde att visa ut Almirón, som därmed blev den första spelaren någonsin att syna det röda kortet till följd av den nya regeln.

Jude Bellingham gick däremot ostraffad när han gjorde en liknande handling under matchen med Ghana. Men det finns en förklaring till det.

Inför turneringen gav den tidigare elitdomaren Pierluigi Collina, som numera är domarchef på Fifa, lite kontext kring den nya reglen.

– Spelare får fortfarande täcka munnen med armen eller tröjan eftersom de kan vara i färd med att prata med vänner. Det är naturligt att samtala före, under och efter en match. Om det handlar om ett vänskapligt samtal finns det inga problem med det. Men om samtalet är konfrontativt kan det faktum att man döljer vad som sägs tyda på att något olämpligt sker, och då är straffet ett rött kort, sa han enligt BBC.

Med andra ord slapp Bellingham utvisning då hans konversation med Ayew inte bedömdes vara konfrontativ.

Regeln tillkom främst som en reaktion på att Gianluca Prestiani utryckt sig rasistiskt mot Vinícius Júnior i samband med Champions League-matchen mellan Benfica och Real Madrid i vintras.

Prestiani valde då att täcka munnen samtidigt som han pratade med Vinícius. Benfica-spelaren stängdes därefter av i sex matcher av Uefa.