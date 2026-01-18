Uppgifter: Manchester United vill värva från Saudiarabien

Manchester United jagar förstärkningar i detta januarifönster.

Storklubbens blickar ser nu ut att vändas mot Saudiarabien.

Ruben Neves uppges vara aktuell för klubben.

Foto: Bildbyrån

Ruben Neves lämnade Wolverhampton Wanderers för saudiarabiska Al-Hilal vintern 2023, men nu kan en Premier League-comeback vara på gång för portugisen.

För några veckor sedan rapporterades det att han vill tillbaka till England och då nämndes Manchester United som en av klubbarna som var intresserade. Nu kommer nya uppgifter gällande United och mittfältaren.

Football Insider rapporterar nämligen nu att United har siktet inställt på att plocka in mittfältaren under januarifönstret.

Neves sitter på ett utgående avtal med Al-Hilal så nu i vinter är klubbens sista chans att tjäna några pengar på honom. Enligt uppgifterna väntas 20 miljoner pund (omkring 246 miljoner kronor) krävas för att ta mittfältaren.

Något som dock kan komma att försvåra en affär är Neves höga lön.

Utöver United så sägs även Tottenham Hotspur och Newcastle United vara intresserade av mittfältaren.