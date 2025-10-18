Uppgifter: Mancini kan ta över Nottingham – kontakt tagen

Ange Postecoglou har fått sparken av Nottingham Forest.

Roberto Mancini kan komma att ta över den anrika klubben.

Kontakt uppges vara tagen med italienaren.

Roberto Mancini vann Premier League med Manchester City säsongen 2011/12. Nu kan den italienske tränaren vara på väg tillbaka till den engelska ligan.

The Athletic rapporterar nämligen nu att Nottingham Forest varit i kontakt med 60-åringen.

Forest är på jakt efter en ersättare till Ange Postecoglou som fick sparken tidigare idag, detta kort efter Nottinghams 3–0-förlust mot Chelsea.

EXCL 🚨 Nottingham Forest have been in contact with Roberto Mancini as an option to become their new head coach, according to sources in Italy who were not authorised to speak publicly.



More from @David_Ornstein, @JamesHorncastle & @JordanC1107



🔗 https://t.co/u6SgcuLSkT pic.twitter.com/WbgfhjHSUo — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 18, 2025

Mancini står just nu utan uppdrag, hans senaste tränargärning var som förbundskapten för Saudiarabien och den posten lämnade han i slutet av 2024.