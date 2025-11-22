Uppgifter: Matos tar över Swansea efter Hellbergs nobb

Efter att Kim Hellberg tackat nej uppges Swansea ha gjort klart med portugisen Vitor Matos.

The Athletic rapporterar att han väntas skriva på ett fyraårskontrakt.

Swansea har jagat en ny huvudtränare och hade Hammarbys Kim Hellberg högt upp på listan. Hellberg valde dock bort klubben och är, enligt FotbollDirekts uppgifter, överens med Middlesbrough.

Nu pekar det mesta på att Swansea hittat sin lösning. Enligt The Athletic kommer Vitor Matos att ta över laget och ansluter till Wales under lördagen för att slutföra ett fyraårskontrakt.

Matos har lett Marítimo sedan i somras, men den portugisiska klubben bekräftar att Swansea aktiverat hans utköpsklausul. Han tar även med sig Diogo Medeiros, Tozé Mendes och Gonçalo Ricca till sin stab.

Den 36-årige tränaren har tidigare arbetat i Porto, Red Bull Salzburg och varit en del av Jürgen Klopps ledarteam i Liverpool som så kallad ”övergångstränare”.