Uppgifter: Mayckel Lahdo nära Brøndby – på plats under fredagen

Mayckel Lahdo, 23, närmar sig flytt.

Han är så gott som klar för Brøndby.

Det uppger Tipsbladet.

Foto: Bildbyrån

I dagarna kom Tipsbladet med uppgifter om att Mayckel Lahdo var aktuell för flytt till Brøndby.

Nu ska övergången vara så gott som klar.

Nya uppgifter från Tipsbladet säger att svensken ska vara på plats under fredagen för att genomgå en läkarundersökning samt krita på avtalet. Det rör sig om ett lån säsongen ut med köpoption.

Lahdo har den här säsongen varit utlånad till Nantes.