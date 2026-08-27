Uppgifter: Mellanhand kallas in i Njie-affären – kräver över 200 miljoner

Alieu Njie ryktas bort från Torino.

Enligt uppgifter har en mellanhand kallats in för att förhandla en flytt för svensken.

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Alieu Njie, 21, har kopplats ihop med olika klubbar under sommarens transferfönster. Svensken tillhör italienska Torino men sägs vara på väg att lämna.

Det har tidigare ryktats om att Crystal Palace visar intresse för yttern samtidigt som Fiorentina också spanar på honom.

Torino ska däremot vilja behålla Njie och är redo att nobba bud. Enligt transferexperten Nicolo Schira kräver klubben 18-20 miljoner euro (cirka 199-221 miljoner kronor) för honom.

Schira skriver vidare att Fiorentina fortsätter att jaga Njie och att en mellanhand kallats in för att ta itu med förhandlingarna.

21-åringen har gjort två mål och en assist på 36 A-lagsmatcher i Torino.