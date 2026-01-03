Uppgifter: MFF har fått bud nobbat – ny klubb försöker

Malmö FF uppges ha fått ett bud på Noa Williams nobbat.

Nu ger sig en annan klubb in i matchen kring yttern.

Även Viking uppges ha fått ett bud på yttern nobbat.

Foto: Bildbyrån

Den svenske yttern Noa Williams har imponerat i Kongsvinger och detta har inte gått större klubbar obemärkt förbi.

I mitten av november rapporterades Malmö FF ha kommit med ett bud värt 8-10 miljoner norska kronor, vilket är ungefär 7,5-9,3 miljoner svenska kronor, detta budet nobbades dock enligt uppgifter.

Nu kommer nya uppgifter gällande yttern och denna gång handlar det om de norska mästarna Viking.

Nettavisen rapporterar att klubben kommit med ett inledande bud på Williams. Budet uppges ha varit lägre än MFF:s och även det ska ha nobbats. Exakt hur stort budet var framgår inte.

Förra sommaren försökte även BK Häcken ta yttern, då fick man ett bud på omkring 10 miljoner norska kronor nobbat enligt rapporter.