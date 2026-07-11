Uppgifter: Michael Olise stannar i Bayern München

Michael Olise har ryktats till Real Madrid.

Men Bayern München har ingen lust att sälja sin guldklimp.

Det uppger Christian Falk på tyska Bild.

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Michael Olise har imponerat stort, både för Bayern München under säsongen och för Frankrike i VM. Tidigare uppgifter har gjort gällande att Real Madrid velat lägga ett miljardbud på den franska yttern.

Nu sätter Bayern München ner foten. Enligt transferjournalisten Christian Falk, från tyska Bild, är storklubben inte det minsta intresserade att sälja Olise i sommar. En flytt till Real Madrid verkar därmed på i stöpet.

Olise gjorde 15 mål och 19 assist för Bayern München under den föregående säsongen. Han slutade därmed tvåa i Bundesligas poängligan bakom endast Harry Kane.

I VM har det blivit fem assist för den offensiva mittfältaren.