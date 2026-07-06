Real Madrid fortsätter att rycka i Michael Olise.

Enligt spanska Fichajes förbereder storklubben ett bud – på motsvarande 2,4 miljarder kronor.

Det skulle göra fransosen till den näst dyraste värvningen någonsin.

Michael Olise. Foto: Bildbyrån

Rapporterna kommer efter en lång tids spekulation om att Real Madrid vill ha den franska VM-succén Michael Olise, 24. Bayern München-spelaren har vid flera tillfällen kopplats ihop med den spanska huvudstadsklubben under sommaren, trots att den tyska giganten har uppgets vägra att sälja 24-åringen.

För så sent som drygt två veckor sedan kom uppgifter om att ”Los Blancos” kan höja budet till över 200 miljoner euro (motsvarande en bra bit över 2 miljarder kronor) och nu uppges ett bud vara på gång.

Det är spanska Fichajes som uppger att Real Madrid är berett att lägga ett bud som kan bli värt upp emot 220 miljoner euro (motsvarande drygt 2,4 miljarder kronor). Hur stor del av summan som skulle vara en rak övergångssumma, och hur stor del som är bonus-tillägg, framgår inte av uppgifterna. Det som däremot framgår är att en prislapp på 220 miljoner euro skulle göra Olise till världens näst dyraste spelarövergång någonsin, enbart överträffad av Neymar från Barcelona till PSG 2017 (222 miljoner euro).