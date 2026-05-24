Uppgifter: Middlesbrough-stjärnan på väg till Nottingham

I går föll man tungt i playoff-finalen.

Då kan Hayden Hackney vara på väg till Premier League ändå.

Enligt TeamTalk är Nottingham Forest redo att värva mittfältaren.

Efter det minst sagt omtalade ”spygate” fick Middlesbrough chans att säkra spel i Premier League genom en playoff-final mot Hull i går, lördag.

Den skulle dock komma att sluta i bedrövelse för Kim Hellbergs lag som såg Oli McBurnie avgöra matchen på tilläggstid.

Nu ser man också ut att tappa en av sina mest tongivande spelare.

Det handlar om den defensiva mittfältaren Hayden Hackney som trots förlusten i går ser ut att hamna i Premier League.

Sajten TeamTalk skriver att Nottingham Forest förbereder en värvning av 23-åringen under det kommande transferfönstret. Detta då man har för avsikt att ersätta Elliot Anderson som ser ut att lämna för spel i Manchester City.

Vidare gör uppgifterna gällande att Nottingham hade gått för en värvning av Hackney oaktat hur det hade gått för ”Boro” i gårdagens final på Wembley.