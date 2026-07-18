Uppgifter: Milan utmanar Juventus om succébacken

Jhon Lucumi var tokgiven i Colombias VM-lag.

Bologna vill casha in på mittbacken innan kontraktet löper ut nästa sommar och nu skriver La Gazzetta Dello Sport att Milan utmanar Juventus om 28-åringen.

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Det blev en åttondelsfinal för Colombia och Jhon Lucumi innan det snöpliga VM-uttåget på straffar mot Schweiz.

Nu ser mittbacken ut att likt radarpartner Davinson Sanchez att röra på sig i sommarfönstret.

Med bara ett år kvar på kontraket vill Bologna undvika att släppa Lucumi som Bosman nästa sommar och de kräver 25 miljoner euro för en transfer i sommar, detta skriver La Gazzetta Dello Sport.

Tidigare har det kommit uppgifter om att Juventus varit i pole position kring mittbacken men att Turinklubbens bud nekats.

Nu skriver ovannämnde Gazzettan att Milan ger sig in i kampen kring Lucumi. Även Premier League-klubbarna Bournemouth och Nottingham Forest ska visa intresse för Cali-sonen som slog igenom i hemmaklubben Deportivo Cali innan han kom till Europa och belgiska Genk 2018 innan det blev Bologna 2022.