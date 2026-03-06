Uppgifter: Milan vill förlänga med Allegri

Milan kan förlänga med Massimiliano Allegri.

Det uppger La Gazzetta dello Sport.

Massimiliano Allegris framtid i Milan har varit osäker under en period och det har ryktats om en flytt till flera olika klubbar. Nu kommer uppgifter från La Gazzetta dello Sport vill Milan förlänga kontraktet med Allegri. Uppgifterna säger även att klubbledningen uppskattar Allegri som en del av det sportsliga projektet och vill därför säkra hans framtid i klubben.

Enligt uppgifterna kommer klubben erbjuda tränaren ett nytt kontrakt som sträcker sig till sommaren 2028. Det nuvarande avtalet ska i så fall förlängas med ett år och dessutom innehålla en option på ytterligare en säsong.

Samtidigt följs situationen även av andra klubbar. Real Madrid ska vara intresserade av att säkra upp Allegri.