Uppgifter: Miljonbudet nobbat – kräver mer för ”JWZ”
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Monza ska ha lagt ett bud på Jacob Widell Zetterström.
Nu har Derby nobbat det, enligt uppgifter.
Tidigare i veckan rapporterades det att italienska Monza lagt ett bud värt 2,5 miljoner euro (cirka 27,5 miljoner kronor) på Jacob Widell Zetterström.
I förslaget som Monza presenterade skulle Derby ha en vidareförsäljningsklausul på 50 procent.
Nu rapporterar tidningen Derby Telegraph att budet har nobbats av Derby. Enligt tidningen är budet alldeles för lågt i förhållande till hur de värderar den svenske landslagsmålvakten.
Widell Zetterström sitter på ett kontrakt till sommaren 2027 med Derby. Han har hittills noterats för 77 matcher i laget.
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