Uppgifter: Miljonbudet nobbat – kräver mer för ”JWZ”

Monza ska ha lagt ett bud på Jacob Widell Zetterström.

Nu har Derby nobbat det, enligt uppgifter.

Jacob Widell Zetterström. Foto: Alamy.

Tidigare i veckan rapporterades det att italienska Monza lagt ett bud värt 2,5 miljoner euro (cirka 27,5 miljoner kronor) på Jacob Widell Zetterström.

I förslaget som Monza presenterade skulle Derby ha en vidareförsäljningsklausul på 50 procent.

Nu rapporterar tidningen Derby Telegraph att budet har nobbats av Derby. Enligt tidningen är budet alldeles för lågt i förhållande till hur de värderar den svenske landslagsmålvakten.

Widell Zetterström sitter på ett kontrakt till sommaren 2027 med Derby. Han har hittills noterats för 77 matcher i laget.