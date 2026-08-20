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Jacob Widell Zetterström. Foto: Alamy.

Uppgifter: Miljonbudet nobbat – kräver mer för ”JWZ”

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Nilo Ek
Webbredaktör
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Monza ska ha lagt ett bud på Jacob Widell Zetterström.
Nu har Derby nobbat det, enligt uppgifter.

Derby Countys målvakt Jacob Widell Zetterstrom efter Sky Bet Championship-matchen på Pride Park Stadium, Derby.
Jacob Widell Zetterström. Foto: Alamy.

Tidigare i veckan rapporterades det att italienska Monza lagt ett bud värt 2,5 miljoner euro (cirka 27,5 miljoner kronor) på Jacob Widell Zetterström.

I förslaget som Monza presenterade skulle Derby ha en vidareförsäljningsklausul på 50 procent.

Nu rapporterar tidningen Derby Telegraph att budet har nobbats av Derby. Enligt tidningen är budet alldeles för lågt i förhållande till hur de värderar den svenske landslagsmålvakten.

Widell Zetterström sitter på ett kontrakt till sommaren 2027 med Derby. Han har hittills noterats för 77 matcher i laget.

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