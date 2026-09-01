Uppgifter: Miljonregn över MFF – om Larsson säljs

Hugo Larsson, 22, säljs till Fulham i Premier League.

Affären sägs ha landat på 280 miljoner kronor.

Det ger Malmö FF en rejäl slant.

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Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano är Hugo Larsson så gott som klar för engelska Fulham. Romano uppger att Eintracht Frankfurt säljer honom för 280 miljoner kronor. Det framgår däremot inte om det är inklusive eller exklusive bonusar.

Larsson såldes av Malmö FF till den tyska klubben sommaren 2023 med en vidareförsäljningsklausul för 130 miljoner kronor. Skåneklubben har rätt till 15 procent av försäljningsnettot.

Sajten Gasetten skriver att MFF har rätt till solidaritetsersättning för 22-åringen, då han tillhörde föreningen som ung spelare. Ersättningen ligger på sju-åtta miljoner kronor.

Om Larsson säljs till Fulham för 280 miljoner kronor innebär det att MFF får cirka 30 miljoner kronor.

Mittfältaren gjorde tre mål och fyra assist på 61 A-lagsmatcher i MFF.