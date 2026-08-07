Uppgifter: Mjällby budar på målvakt

Mjällby uppges jaga ny målvakt.

Enligt norsk media har klubben budat på 19-årige Sebastian Hansen.

Hans Larsson, sportchef i Mjällby AIF. Foto: Bildbyrån

Mjällby plockade in två målvakter inför säsongen som svar på att Noel Törnqvist lämnade för Como. Robin Wallinder hämtades som bosman från Öster och Amar Dzevlan kom från Hammarby TFF.



Nu uppges Hasse Larsson vara på jakt efter ytterligare en burväktare. Norska TV2 hävdar nämligen att de svenska mästarna har budat på den 19-årige norrmannen Sebastian Hansen.



Hansen tillhör Odd, som spelar i den norska andraligan. På 16 matcher har den unge keepern hålet nollan sex gånger.



Uppgifterna gör inte gällande hur mycket Mjällby har erbjudit den norska klubben, eller hur Hansen ställer sig till det allsvenska intresset.