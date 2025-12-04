Uppgifter: Mjällby har budat på finsk talang

Mjällby AIF vill stärka upp offensiven inför 2026.

Nu har de lagt ett bud på Jaro-forwarden Rudi Vikström, 18.

Det rapporterar finska Ilta-Sanomat.

FF Jaros anfallaren Rudi Vikström har tidigare kopplats ihop med bland annat IFK Göteborg. Nu finns en till allsvensk klubb med i bilden kring 18-åringen.

Enligt finska Ilta-Sanomat har Mjällby AIF lagt ett sexsiffrigt bud på Vikström. Spelaren själv uppges överväga åt vilken klubb det bär åt.

Det har tidigare rapporterats om från tidningen Helsingin Sanomat att Djurgården och Hammarby visat intresse för Vikström.

Anfallaren noterades för sju mål och en assist på 27 framträdanden i Jaro.