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Elliot Stroud. Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Mjällby värvar Stroud-ersättare

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Fredrik de Ron
Webbredaktör
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Elliot Stroud ryktas lämna Mjällby.
Då plockar regerande mästaren in Martin Agnarsson, enligt uppgifter.
22-åringen värvas för 3,8 miljoner kronor.

**Elliot Stroud i den mixade zonen efter Sveriges träningspass fyra dagar före premiären i fotbolls-VM 2026 i Dallas, USA, den 8 juni 2026.**
Elliot Stroud. Foto: Bildbyrån

Mjällbys succéspelare Elliot Stroud, 24, sägs vara förlorad för den regerande svenska mästaren. Ytterspringaren har ett halvår kvar på sitt avtal med Maif och enligt tidigare uppgifter har italienska Genoa lagt bud på 24-åringen.

Nu uppges Mjällby hämta in en ersättare. Det är Expressen som rapporterar att klubben är överens med Aarhus Fremad i den danska andraligan om en övergång för den 22-åriga vänsterbacken Martin Agnarsson. Enligt rapporterna köps den färöiske landslagsspelaren loss i en affär värd 3,8 miljoner kronor.

Agnarsson har gjort elva landskamper för Färöarnas A-landslag. Han har tidigare representerat den danska klubben Viborg.

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