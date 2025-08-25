Danske Conrad Harder ser ut att vara på väg bort från Sporting.

Nu har han även blivit erbjuden till Newcastle.

Det skriver TBR Football.

Foto: Bildbyrån

Newcastle United är på jakt efter en ny anfallare då Alexander Isak försöker att strejka sig iväg från klubben.

Därför kopplas en hel del av anfallarna ute i Europa ihop med en potentiell flytt till the ”The Magpies”. Nu ska danske Conrad Harder läggas till på listan.

20-åringe, som var lagkamrat med Viktor Gyökeres förra säsongen, uppges vara på väg bort från den portugisiska storklubben. Nu har han, enligt TBR Football, erbjudits till Newcastle United.

Uppgifterna gör gällande att även AC Milan är ute efter den lovande strikern och att Newcastle har informerats om detta. Vad gäller övergångssumma sägs den ligga på 69 miljoner euro – i form av hans utköpsklausul.

Under den gångna säsongen noterades Harder för tolv mål och sju assist på 52 matcher. Hans kontrakt med klubben sträcker sig till sommaren 2029.