Uppgifter: Newcastle vill behålla Tonali

Sandro Tonali ser ut att stanna lämna Newcastle United.

Samtidigt uppges Juventus jaga italienaren.

Detta enligt sajten Football Insider.

Foto: Alamy

Sandro Tonali har kopplats ihop med en flytt från Newcastle United. Enligt tidigare uppgifter ska franska Paris Saint-Germain vara intresserade av mittfältaren.

Nu skriver sajten Football Insider att även Juventus vill värva Tonali – men att Newcastle gör ”allt” för att skriva ett nytt kontrakt med honom. Sajten skriver att en flytt tillbaka till Italien inte ser trovärdig ut. Där till ska klubben påbörja förhandlingar med italienaren om ett nytt avtal.

Tonalis kontrakt med ”The Magpies” sträcker sig till sommaren 2028. Den här säsongen har han gjort en assist på sju matcher i Premier League.