Uppgifter: Nottingham Forest överväger Dyche

Ange Postecoglou har inte fått Nottingham Forest att lyfta.

Därför överväger nu Premier League-klubben att ta in en ny tränare.

Detta i form av Sean Dyche, enligt The Telegraph.

Foto: Bildbyrån

Det var för en månad sedan som den förre Tottenham-tränaren Ange Postecoglou tog över Nottingham Forest – efter att Nuno Espirito Santo fått lämna klubben.

Sedan dess har Postecoglou inte lyckats vinna en enda match, på sju försök. Detta sägs nu har fått Nottingham Forests ägare, Evengelos Marinakis, att överväga att sparka ännu en tränare och tänkt ut en potentiell ersättare.

Enligt The Telegraph har Marinakis den förre Everton- och Burnley-tränaren Sean Dyche som sin huvudkandidat till att ta över Nottingham – i det fall att Postecoglou entledigas.

Förra årets succélag befinner sig just nu på en 17:e-plats i Premier League.