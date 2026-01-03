Uppgifter: Ny klubb in i jakten på Kobbie Mainoo

Kobbie Mainoo fortsätter att ryktas bort från Manchester United.

Nu uppges Besiktas ha kontaktat den engelska klubben gällande mittfältaren.

Foto: Bildbyrån

Kobbie Mainoos framtid i United är alltjämt osäker. Den unge mittfältaren som ryktades bort redan i somras har fått begränsat med speltid den här säsongen och under hösten har det kontinuerligt rapporterats om att han är på väg bort.

Främst har det ryktats om att Napoli vill knyta till sig Mainoo, men även klubbar som Everton, Chelsea och Bayern München har nämnts. Nu adderas ytterligare en klubb.

Sabah rapporterar att den turkiska storklubben Besiktas visar intresse för engelsmannen.

Enligt uppgifterna så ska Besiktas ha kontaktat United gällande Mainoo, men något svar har Besiktas ännu inte fått av Manchester-klubben.

Exakt vad som krävs för att ta Mainoo denna vinter återstår att se, men i mitten av december kom rapporter om att United kräver ett ”exceptionellt bud” för att släppa honom.