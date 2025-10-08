Uppgifter: Nya Carneil-uppgifter – väntas inleda i annan klubb

Hussein Carneil har uppgetts vara klar för Cadiz.

Den förre Blåvitt-spelaren väntas dock inte inleda sin tid i Spanien i klubben.

Istället väntas det bli spel i tredjedivisionsklubben Atlético Sanluqueño.

Foto: Bildbyrån

Hussein Carneil har brutit med IFK Göteborg och karriären ser ut att fortsätta i Spanien.

Transferexperten Fabrizio Romano uppgav nämligen häromdagen att han är klar för andradivisionsklubben Cadiz.

Nu kommer dock nya uppgifter gällande Carneil och hans framtid.

Radio Marca Cádiz rapporterar nämligen att 22-åringen kommer att inleda i tredjedivisionsklubben Atlético Sanluqueño.

Detta för att sedan nästa sommar skriva på ett treårskontrakt med Cadiz.

Skulle det vara så att han imponerar i Atlético Sanluqueño kan dock Cadiz plocka in honom tidigare, samtidigt som klubben bryta med honom tidigare, ifall han inte skulle imponera.

