Uppgifter: Nya Carneil-uppgifter – väntas inleda i annan klubb
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Hussein Carneil har uppgetts vara klar för Cadiz.
Den förre Blåvitt-spelaren väntas dock inte inleda sin tid i Spanien i klubben.
Istället väntas det bli spel i tredjedivisionsklubben Atlético Sanluqueño.
Hussein Carneil har brutit med IFK Göteborg och karriären ser ut att fortsätta i Spanien.
Transferexperten Fabrizio Romano uppgav nämligen häromdagen att han är klar för andradivisionsklubben Cadiz.
Nu kommer dock nya uppgifter gällande Carneil och hans framtid.
Radio Marca Cádiz rapporterar nämligen att 22-åringen kommer att inleda i tredjedivisionsklubben Atlético Sanluqueño.
Detta för att sedan nästa sommar skriva på ett treårskontrakt med Cadiz.
Skulle det vara så att han imponerar i Atlético Sanluqueño kan dock Cadiz plocka in honom tidigare, samtidigt som klubben bryta med honom tidigare, ifall han inte skulle imponera.
Den här artikeln handlar om: