Uppgifter: Nya klubbar in i bilden kring MFF-aktuelle yttern

Malmö FF uppgavs i slutet av 2025 ha fått ett bud nobbat på Noa Williams.

Sedan dess har även Viking uppgetts försöka med Kongsvinger gällande yttern.

Nu uppges även Sarpsborg 08 och en icke namngiven Conference League-klubb försöka.

Foto: Bildbyrån

Noa Williams imponerade stort i Kongsvinger den gångna säsongen och detta har medfört en hel del intresse för svensken.

Kongsvinger uppges kräva omkring 10,5 miljoner kronor för att släppa Williams.

Kongsvinger uppges kräva omkring 10,5 miljoner kronor för att släppa Williams.

Nu rapporterar norska TV2 att två till klubbar finns med i bilden.

Dels ska det handlar om Sarpsborg 08, men även en icke namngiven klubb som deltagit i Conference League den här säsongen.

Conference League-klubben uppges ligga bäst till gällande en värvning av 24-åringen.

Williams har kontrakt med Kongsvinger över säsongen 2027.