Uppgifter: Nytt intresse Öis-stjärnan – kräver 22 miljoner

Michael Parker uppvaktas av flera europeiska klubbar.

Samtidigt kräver Örgryte IS 22 miljoner kronor för stjärnan, enligt uppgifter.

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Michael Parker har tidigare kopplats ihop med klubbar som Newcastle United, Sunderland och FC Köpenhamn. När FotbollDirekt frågade Örgrytes sportchef Pontus Farnerud om intresset svarade han så här:

”Det finns intresse och klubbar hör sig för, men i nuläget inget konkret”, skrev han till FD då.

Den franska tidningen L’Equipe rapporterar nu att ytterligare klubbar har fått upp ögonen för Parker. Det rör sig om Strasbourg i Ligue 1, belgiska Anderlecht och Serie A-klubben Udinese.

Enligt uppgifter kräver Öis 22 miljoner kronor för sin försvarsstjärna.

Michael Parker anslöt till Örgryte inför säsongen och har gjort tio framträdanden i allsvenskan.