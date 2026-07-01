Uppgifter: Nytt intresse Öis-stjärnan – kräver 22 miljoner
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Michael Parker uppvaktas av flera europeiska klubbar.
Samtidigt kräver Örgryte IS 22 miljoner kronor för stjärnan, enligt uppgifter.
Michael Parker har tidigare kopplats ihop med klubbar som Newcastle United, Sunderland och FC Köpenhamn. När FotbollDirekt frågade Örgrytes sportchef Pontus Farnerud om intresset svarade han så här:
”Det finns intresse och klubbar hör sig för, men i nuläget inget konkret”, skrev han till FD då.
Den franska tidningen L’Equipe rapporterar nu att ytterligare klubbar har fått upp ögonen för Parker. Det rör sig om Strasbourg i Ligue 1, belgiska Anderlecht och Serie A-klubben Udinese.
Enligt uppgifter kräver Öis 22 miljoner kronor för sin försvarsstjärna.
Michael Parker anslöt till Örgryte inför säsongen och har gjort tio framträdanden i allsvenskan.
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