Uppgifter: Östers IF visar intresse för finsk försvarare
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Östers IF kan komma att värva från Finland.
Aapo Mäenpää uppges vara aktuell får Smålandsposten.
Östers IF:s comebacksejour i allsvenskan blev bara ettårig.
Klubben är från och med nästa säsong tillbaka i superettan och bygget inför det har inletts.
FotbollDirekt kunde under gårdagen avslöja att Jarkko Wiss är aktuell för att ta över som ny huvudtränare, men det är inte bara i tränarfrågan som Öster tittar på nya namn.
Smålandsposten rapporterar nämligen nu att är ute efter den finske försvararen Aapo Mäenpää.
27-åringen sitter på ett utgående kontrakt med finska Ilves, i kontraktet ska det dock finnas en option om ytterligare ett år.
Den här artikeln handlar om: