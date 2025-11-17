Uppgifter: Östers IF visar intresse för finsk försvarare

Östers IF kan komma att värva från Finland.

Aapo Mäenpää uppges vara aktuell får Smålandsposten.

Foto: Bildbyrån

Östers IF:s comebacksejour i allsvenskan blev bara ettårig.

Klubben är från och med nästa säsong tillbaka i superettan och bygget inför det har inletts.

FotbollDirekt kunde under gårdagen avslöja att Jarkko Wiss är aktuell för att ta över som ny huvudtränare, men det är inte bara i tränarfrågan som Öster tittar på nya namn.

Smålandsposten rapporterar nämligen nu att är ute efter den finske försvararen Aapo Mäenpää.

27-åringen sitter på ett utgående kontrakt med finska Ilves, i kontraktet ska det dock finnas en option om ytterligare ett år.