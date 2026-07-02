Uppgifter: Conte nära återkomst till Italiens landslag

Italien har inte spelat VM sedan 2014.

Nu är Antonio Conte nära jobbet som förbundskapten, enligt Gazzetta dello Sport.

Detta skulle därmed bli ett kärt återseende för 56-åringen.

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Det italienska landslaget befinner sig i kris. De fyrfaldiga världsmästarna har missat tre raka VM-slutspel efter att ha åkt ut mot Sverige, Nordmakedonien och senast Bosnien & Herzegovina i de avgörande kvalmatcherna.

Efter misslyckandet i våras valde Gennaro Gattuso att lämna posten som förbundskapten efter bara några månader på jobbet. Sedan dess har laget tillfälligt letts av U21-tränaren Silvio Baldini.

Nu kan ett kärt ansikte vara påväg tillbaka för det italienska landslaget. Enligt Gazzetta dello Sport är Antonio Conte nära att ta över jobbet som förbundskapten. Han ska sedan tidigare ha visat intresse för jobbet efter fiaskot mot Bosnien.

Det ska enligt uppgifterna röra sig om ett fyraårskontrakt, det vill säga till och med VM 2030.

Antonio Conte hade en kort sejour som italiensk förbundskapten mellan 2014 och 2016. Under hans ledning tog sig ett nederlagstippat Italien till kvartsfinal i EM 2016, efter att ha besegrat de regerad mästarna Spanien i åttondelen.

Conte står för tillfället utan jobb efter att ha lämnat Napoli för en dryg månad sedan.