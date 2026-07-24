Uppgifter: Pirlo kan ta över Italien

Italien letar efter en ny förbundskapten.

Nu uppger Fabrizio Romano att Andrea Pirlo är nära att ta över.

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Efter att Pep Guardiola tackat nej till rollen som italiensk förbundskapten har man fortsatt jakten på en ersättare till Gennaro Gattuso.

Nu uppges de ha hittat sin kandidat.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano har Andrea Pirlo accepterat erbjudandet och är på väg att ta över som ny förbundskapten för Italien. Pirlo väntas skriva under kontraktet inom de närmaste dagarna, skriver Romano och levererar sitt klassiska ”Here we go”.

Pirlo gjorde 116 landskamper för Italien under sin spelarkarriär och var en del av det lag som vann VM 2006.

Som tränare har 47-åringen bland annat lett Juventus, Fatih Karagümrük och Sampdoria. Sedan 2025 är han tränare för United FC i Förenade Arabemiraten.