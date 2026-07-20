Uppgifter: PL-dragkamp om svenska VM-spelare

Daniel Svensson, 24, är hett eftertraktad.

Enligt Caught Offside har Liverpool ”en konkret plan” för att värva svensken.

Samtidigt ger sig Arsenal in i dragkampen, enligt uppgifterna.

Daniel Svensson. Foto: Bildbyrån

Sedan han anslöt till den tyska giganten Borussia Dortmund för ett och ett halvt år sedan har den svenska vänsterbacken, som även kan spela på mittfältet, Daniel Svensson vuxit ut till en jagad spelare av Europas toppklubbar.

Nu er den 24-åriga svensken ut att gå mot en riktig storflytt i sommar.

Det är den engelska sajten Caught Offside som rapporterar att det finns konkret intresse från Premier League-klubben Liverpool. Sajten uppger att den nordväst-engelska klubben har gjort ”en konkret plan” för att få igenom en värvning i sommar. Enligt uppgifterna har Liverpool identifierat Daniel Svensson som en långsiktig lösning på vänsterbacksplatsen.

Skulle det bli en flytt till storklubben skulle Svensson bli lagkamrat med bland annat den svenska VM-kollegan Alexander Isak. Men Liverpool är inte ensamma.

Daniel Svensson och Alexander Isak. Foto: Bildbyrån

Kan bli Premier League-dragkamp

Även Premier League-konkurrenten och den regerande mästaren Arsenal sägs enligt uppgifterna vara intresserat av en värvning i sommar. ”The Gunners” sägs se på svensken som mer av en rotationsspelare på vänsterbacksplatsen.

Där skulle Svensson bli lagkamrat med svenska Viktor Gyökeres.

Enligt tidigare medieuppgifter kräver Dortmund omkring 35 miljoner euro (motsvarande runt 378 miljoner kronor) för att släppa svensken i sommar. Samtidigt har priset rapporterats kunna stiga till 40-45 miljoner euro (432-486 miljoner kronor).