Uppgifter: PL-klubbar följer svenska VM-spelaren

Viktor Johansson drar till sig intresse.

Enligt Sportbladet följs målvakten av klubbar som Ipswich, Hull och Aston Villa.

Viktor Johansson. Foto: Bildbyrån

Den 27-åriga landslagsmålvakten Viktor Johansson är i väg med Sverige på VM men hemma i klubblagsfotbollen drar han till sig stort intresse. Keepern håller till vardags till i Stoke City i engelska The Championship och var en av andraligans bästa målvakter förra säsongen. Nu ryktas Johansson kunna ta ett stort kliv upp.

Enligt Sportbladet följs burväktaren av klubbar som Ipswich, Hull City och Aston Villa som alla håller till i engelska Premier League. Samtliga klubbar ska, enligt tidningen, ha med Johansson på en lista över tänkbara värvningar i sommar.

Viktor Johansson förlängde nyligen sitt kontrakt med Stoke över fyra nya år.

Den gångna säsongen vaktade han kassen i 25 ligamatcher för Championship-klubben. På de matcherna släppte han bara in lika många mål och höll nollan i åtta matcher.