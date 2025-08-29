Uppgifter: Polskt bud på Ahl-Holmström

Alexander Ahl-Holmström ryktas bort från Magdeburg.

Nu ska polska Rakow Czestochowa lagt ett bud på svensken.

Det rapporterar Aftonbladet.

Foto: Alamy

Alexander Ahl-Holmström kopplas ihop med en flytt från tyska Magdeburg. Enligt tidigare uppgifter från tidningen Bild är det en turkisk klubb som uppges vara intresserad av anfallaren.

Nu rapporterar Aftonbladet att polska Rakow Czestochowa har lagt ett bud på honom. Enligt tidningen är det ännu oklart om Magdeburg vill släppa den förre Gais-stjärnan.

Ahl-Holmström har ett kontrakt med Magdeburg som sträcker sig till sommaren 20209.