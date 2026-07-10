Uppgifter: Premier League-klubb budar på Stroud

Mycket talar för att Elliot Stroud flyttar i sommar.

Nu har Premier League-nykomlingen Hull City lagt ett bud.

Detta enligt uppgifter från Expressen.

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Elliot Stroud har flera starka säsonger i Mjällby och ett VM-slutspel med Sverige i bagaget. Det har gjort att flera utländska klubbar fått upp ögonen för yttern.

Nu har ytterligare en klubb blandat in sig i leken. Enligt Expressen har Hull City, som är nykomlingar i Premier League, lagt ett bud på Stroud.

Tidigare rapporter har gjort gällande att Genoa varit närmast att värva den svenska landslagsmannen. Klubben ska enligt italienska uppgifter vara villiga att betala 2,2 miljoner euro (runt 25 miljoner kronor) för Stroud.

Elliot Stroud har spelat över 100 matcher för Mjällby, samt vunnit både allsvenskan och svenska cupen. Han startade två matcher för blågult under VM.