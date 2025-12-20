Uppgifter: Priset på Herman Johansson

Herman Johansson vann SM-guld med Mjällby i år.

Nu ser han ut att flytta till Dallas och enligt tyska Sky Sport ligger övergångssumman på över 10 miljoner.

Foto: Bildbyrån

Mjällbys guldhjälte Herman Johansson närmar sig en flytt från Sverige till amerikanska Dallas, det rapporterade SVT tidigare i veckan.

Nu uppger tyska Sky Sport att övergångssumman ser ut att landa på en miljon euro plus bonusar, vilket motsvarar cirka 10,8 miljoner svenska kronor. Uppgifterna säger även att parterna bara är detaljer från en överenskommelse.

28-åringen har kontrakt med Mjällby över 2026.