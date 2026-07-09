Uppgifter: Prislappen på Taha Ali – nära MFF-exit

Taha Ali ryktas till grekiska Paok.

Prislappen sägs ligga på cirka 22 miljoner kronor, enligt uppgifter.

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Under torsdagen rapporterade Sportbladet att Taha Ali är nära att lämna Malmö FF. 28-åringen uppges bara vara detaljer från att gå till den grekiska giganten Paok.

Nu kommer grekiska Gazzetta med uppgifterna att MFF och Paok diskuterar pris för VM-svensken. Enligt sajten rör det sig om ett belopp på 2 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 22 miljoner kronor.

Gazzettan skriver att de närmsta dagarna blir avgörande om det blir en affär eller inte.

Taha Alis kontrakt med MFF sträcker sig över 2026.