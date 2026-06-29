Uppgifter: Rafferty lämnar Degerfors för Kasimpasa

Marcus Rafferty ser ut att lämna Degerfors.

Enligt Expressen är klubben är överens med Kasimpasa om en affär värd 15 miljoner kronor.

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Marcus Rafferty har ryktats bort från Degerfors den senaste tiden.

I helgen kom uppgifter om att Degerfors IF-spelaren var aktuell för en flytt till turkiska Kasimpasa, men nu kommer nya uppgifter från Expressen.

Degerfors och den turkiska klubben ska ha nått en överenskommelse kring en övergång för svensken. Uppgifterna delger att Rafferty flyger ner till Turkiet under tisdagen för att genomgå en läkarundersökning under onsdagen.

Affären ska enligt uppgifterna vara värd cirka 15 miljoner kronor.

Han har tidigare spelat i Hammarby.