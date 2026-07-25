Uppgifter: Real Madrid nära Diomande – har lagt jättebud

Real Madrid kan slå till med en jätteaffär.

”Los Blancos” sägs vara nära att värva Leipzigs Yan Diomande, enligt uppgifter.

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Yan Diomande, 19, har varit ett hett villebråd under sommarens transferfönster. Det ivorianska superlöftet är tillbaka i klubblaget RB Leipzig, efter att ha spelat VM.

Tidigare rapporterades det om att Real Madrid visar intresse för Diomande och nu ska den spanska klubben vara nära en affär.

Den franska sajten Foot Mercato rapporterar att det finns ett avtal på plats mellan Leipzig och Real Madrid. Övergången sägs landa på 120 miljoner euro (1,3 miljarder kronor), inklusive bonusar.

Diomande själv ska ha gett godkännande för en flytt till den spanska huvudstaden.

19-åringen noteras för totalt 13 fullträffar och 10 framspelningar på 36 matcher i Leipzig.