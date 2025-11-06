Uppgifter: Roma planerar bud på United-floppen

Joshua Zirkzee väntas lämna Manchester United i vinter.

En flytt till italienska AS Roma ser ut att vara aktuell.

Klubben planerar att komma med ett lånebud på nederländaren i vinter.

Foto: Bildbyrån

Manchester United har plockade in Joshua Zirkzee förra sommaren från Bologna, men anfallaren från Nederländerna har inte alls fått det att lossna i storklubben.

Den här säsongen har speltiden varit väldigt knappt och under en tid har det ryktats om att han kommer att lämna klubben i vinter.

Zirkzee har placerats i flera klubbar, men nu ser en flytt tillbaka till Italien och till AS Roma ut att troligen vara närmast.

Fichajes rapporterar nämligen att huvudstadsklubben planerar att inkomma med ett bud om att ta 24-åringen på lån i januari, i budet väntas även en köpoption finnas med.

Zirkzee beskrivs även som Romas främst transfermål inför det kommande vinterfönstret.

Hittills den här säsongen har det blivit noll mål på åtta framträdanden för anfallaren.