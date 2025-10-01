Uppgifter: Ruben Amorim kan lämna Manchester United
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Det fortsätter att gå trögt för Manchester United.
Nu rapporterar iPaper att det finns en oro att huvudtränare Ruben Amorim kan lämna sitt uppdrag.
Manchester United fortsätter att gå trögt. ”The Red Devils” har fortfarande inte vunnit två raka ligamatcher sedan den portugisiska tränaren Ruben Amorim tog över i slutet av 2024, och förra säsongen slutade United på en förödmjukande 15:e plats i Premier League-tabellen i klubbens sämsta säsong någonsin.
Årets säsong har inte heller börjat mycket bättre. Manchester United har bara vunnit två av de inledande sex PL-matcherna och i lördags kom nästa förlust när Brentford hemmaslog giganten.
Därför har det spekulerats kring huvudtränare Ruben Amorims framtid.
Nu skriver den brittiska tidningen iPaper, som i sin tur hänvisar till källor i Manchester United, att det finns en oro i klubben att Amorim väljer att lämna själv snarare än att bli entledigad. Däremot sägs United fortsatt ha förtroende för portugisen.
I nästa match ställs Manchester United mot Sunderland hemma i Premier League. Den spelas på söndag, klockan 16.00.
Den här artikeln handlar om: