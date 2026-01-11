Uppgifter: Så mycket kan Ibrahimovic köpas loss för av Ajax

Maximilian Ibrahimovic ryktas vara nära ett lån till Ajax.

Nu kommer nederländska De Telegraaf med uppgifter om hur mycket övergången kan bli värd i framtiden.

3,5 miljoner euro, eller 37,5 miljoner kronor.

Foto: Alamy

Sedan år 2022 har Maximilian Ibrahimovic, 19, spelat för AC Milan sedan han lämnade Hammarbys akademi.

Därefter har den offensiva förmågan tagit sig upp genom ”Il Rossoneris” akademi till reservlaget Milan Futuro, där han håller till i dag.

Under de senaste dagarna har dock Ibrahimovic Jr sett ut att vara på väg till en annan klubb som hans far, Zlatan Ibrahimovic, har spelat för – i form av Ajax. Detta i form av ett halvårs långt lån med köpoption.

Skulle en övergång bli ett faktum gör uppgifter gällande att planen för svensken är att träna med A-laget men spela sina matcher med reservlaget Jong Ajax.

Nu kommer De Telegraaf med nya uppgifter om hur mycket talangen kan köpas loss för. 3,5 miljoner euro, eller 37,5 miljoner kronor, i form av en köpoption som kan aktiveras efter lånet. Skulle han köpas loss i framtiden sträcker sig kontraktet fram till 2029, enligt Nicolo Schira.

Under den pågående säsongen står Maximilian Ibrahimovic noterad för spel i 18 matcher med Milan Futuro där han har gjort fem mål och fem assist.











