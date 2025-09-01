Uppgifter: Så mycket tjänar Nilsson Lindelöf i Aston Villa

Victor Nilsson Lindelöf är klar för Aston Villa.

Detta i en övergång som kommer att göra landslagskaptenen förmögen.

Enligt Expressen kommer mittbacken att tjäna 200 miljoner kronor – om han spelar ut hela sitt kontrakt.

Foto: Alamy

Det var under måndagen som det till sist stod klart – att Victor Nilsson Lindelöf har skrivit på för en ny klubb.

Detta i form av Aston Villa – där han skrev ett kontrakt över två år med ytterligare ett i option.

Nu skriver Expressen att svensken kommer att tjäna riktigt bra pengar i Birmingham-klubben. Detta förutsatt att han spelar ut hela sitt kontrakt.

Då uppgår summan till 200 miljoner kronor, vilket är ett kontrakt mer lukrativt än Lindelöf hade i Manchester United.

I Manchester United spelade Nilsson Lindelöf 284 matcher under sin tid i klubben. Med det svenska landslaget har han gjort 71 matcher.