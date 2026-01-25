Prenumerera

Uppgifter: Så ska United ersätta Casemiro

Casemiro, 33, lämnar Manchester United efter säsongen.
Nu har klubben spanat in flera potentiella ersättare till brassen.
Tidigare i veckan meddelade Manchester United att mittfältaren Casemiro lämnar klubben i sommar. Brassen anslöt från Real Madrid 2022 och står hittills noterad för 146 framträdanden i ”The Red Devils”.

Samtidigt har klubben redan början titta på ersättare till 33-åringen. Enligt Talksport vill United ha två spelare i sommar. De tre som gör upp om platserna är Crystal Palaces Adam Wharton, Brightons Carlos Baleba och Nottingham Forests Elliot Anderson.

Manchester United ligger femma i Premier League.

